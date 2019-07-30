Ходорковский организовал убийство россиян в ЦАР ради провокации, заявил политолог

Москва, 30 июля. Беглого олигарха Михаила Ходорковского необходимо судить за гибель российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, которых убили в Центральноафриканской Республике (ЦАР) ровно год назад. Такое заявление сделал публицист, писатель и политолог Юрий Самонкин.

По словам эксперта, Ходорковский отправил журналистов в одну из самых опасных стран мира, чтобы устроить провокацию и дискредитировать Россию.

«В данной ситуации Михаил Ходорковский является виновником номер один, который должен быть привлечен к суду, потому что именно он стоял за всей этой провокацией. Из-за него погибли наши журналисты», — подчеркнул политолог.

Самонкин отметил, что сам беглый олигарх, а также его организация «Открытая Россия», которая признана нежелательной в РФ, существуют на деньги Запада. Как заявил публицист, Ходорковский не просто получает «вашингтонские гранты», но и передает информацию западным спецслужбам, основные задачи которых, по словам эксперта, «расшатать ситуацию в России, изучить наш политический конъюнктурный рынок и влияние нашей «мягкой силы» в пользу США, готовящих в других странах мира «оранжевые революции» и «майданы». Самонкин подчеркнул, что для решения своих задач Запад переходит все моральные границы, используя в своих технологиях «сакральные человеческие жертвы».

«Это прекрасно видно по ситуациям в ряде стран и, в том числе в убийстве журналистов», — отметил эксперт.

По словам политолога, Ходорковский отправил людей на гибель, чтобы создать информационный повод, выгодный его западным хозяевам. Сообщение о смерти российских журналистов дало Западу шанс повлиять на позицию РФ в плане политического вектора с международной точки зрения, а также попытаться изменить отношение россиян к власти.

«То есть провокация должна была показать «виноватой» российские структуры», — пояснил Самонкин.

Кроме того, эксперт отметил, что Ходорковский вряд ли когда-либо признает себя виновным в гибели российских журналистов, поскольку беглому олигарху это невыгодно. Как сообщил политолог, задача Ходорковского — дискредитировать общественно-правовую систему РФ и показать, что в России якобы нет свободы слова, поэтому «неугодных журналистов» убирают.

«А этот маховик раскачивается уже давно, с 2000-х годов, с момента прихода к власти президента РФ Владимира Путина, который выставил приоритет на сильную и независимую Россию», — отметил эксперт.

Также, по мнению публициста, убийством журналистов Запад хотел нанести удар по отношениям России и Африки, имеющим значение для создания многополярного мироустройства, однако реализация этой задачи провалилась. Самонкин назвал очень печальным тот факт, что люди погибают из-за политических интриг.

«Инцидент с убийством российских журналистов, мне кажется, был очень тщательно спланированной провокацией, в которой западные спецслужбы сыграли значительную роль, чтобы дискредитировать не только нас, но и наши отношения со всеми странами центральноафриканского региона, а они сейчас на высоком уровне развития», — рассказал политолог, добавив, что Африка сама стремится выстраивать отношения с РФ в экономическом и политическом плане.

Кроме того, Самонкин заявил, что Ходорковский должен быть привлечен к ответственности за смерть журналистов и за антироссийскую деятельность.

«Люди погибли, и никакими словами их не вернешь, но Михаил Ходорковский и его западное либеральное окружение — они сейчас пристально и удобно из-за границы следят за нашими выборными процессами, руководя подконтрольными им структурами, в том числе пытаются с помощью оппозиции повлиять на наши политпроцессы, — рано или поздно их нужно привлечь к ответственности. Это преступники, которые перешли все границы и своей аморальностью показывают неуважение к России, спекулируют на теме убитых журналистов. Это очень низко, и им придется ответить перед законом за эти чудовищные провокации», — сказал эксперт журналисту «ПолитРоссии».

Напомним, 28 июля 2018 года Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР по заданию организации «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которая спонсируется Михаилом Ходорковским. Через три дня всех трех журналистов убили.

Отметим, что ЦУР направил россиян в один из самых опасных районов африканской страны, в которой идет гражданская война, чтобы найти следы так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы находилась в ЦАР. При этом журналисты должны были действовать тайно и скрывать истинную цель приезда, что и привело к трагедии: россияне не смогли нанять в одной из самых опасных стран мира не только охрану, но и переводчика.

Официальное расследование убийства журналистов велось в течение года. Согласно выводам правоохранителей ЦАР, в ночь на 30 июля 2018 года приблизительно в 21.00 между деревнями Кене и Кпаку на 24-м километре дороги из Сибюта в Декоа Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены бандой неустановленных лиц, которые убили журналистов, а также украли некоторые вещи россиян. 26 июля 2019 года представители Генпрокуратуры Центральноафриканской Республики сообщили о приостановке расследования.

В феврале 2019 года в ЦАР приехал частный детектив Евгений Гвоздев, чтобы провести собственное расследование убийства российских журналистов. Его работу оплатило Федеральное агентство новостей. Выяснилось, что Доминик Кристоф, он же — «Мартин», который должен был координировать работу журналистов ЦУР в Центральноафриканской Республике связан с французскими спецслужбами и исламскими бандформированиями, терроризирующими ЦАР. Кроме того, детектив узнал, что «Мартин» и Ходорковский лично знакомы.

Отметим, что сам Ходорковский до сих пор молчит о своей причастности к смерти российских журналистов. Кроме того, беглый олигарх пытается опровергнуть свою вину в трагедии с помощью проекта «Досье», публикуя различные фейки и сомнительные информационные вбросы. Например, с подачи Ходорковского в СМИ появились публикации, в которых рассказывалось о так называемом «донбасском следе» в деле об убийстве россиян в ЦАР.

Фиктивность распространяемой проектом беглого олигарха информации подтверждается прямо на сайте самого «Досье»: там указано, что все сведения «получены от третьих лиц», и что проект «не несет ответственности ни за содержание сведений, предоставленных ему третьими лицами, ни за способы получения этих сведений».