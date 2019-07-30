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Чайка поручил жестко пресекать незаконные митинги во время подготовки к выборам

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Чайка поручил жестко пресекать незаконные митинги во время подготовки к выборам

Москва, 30 июля. Генпрокурор России Юрий Чайка поручил правоохранительным органам пресекать незаконные митинги в период подготовки к выборам в Мосгордуму.

По его словам, несогласованная акция, которая состоялась в столице в минувшую субботу и завершилась стычкой с полицией, не должна повториться. Для этого необходимо оптимизировать организацию дежурств и вовремя извещать Генпрокуратуру о текущей ситуации.

«Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились. Жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — отметил генпрокурор, выступая на заседании коллегии ведомства.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия готовит еще один несанкционированный митинг в Москве. В минувшую субботу в столице состоялась незаконная акция в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которых ранее уличили в фальсификации подписей. Митинг закончился стычкой с полицией. Провокаторы принялись швырять в стражей правопорядка бутылки с водой и распылять слезоточивый газ, в результате чего трое полицейских пострадали. Всего в ходе митинга были задержаны более тысячи человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.

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