«Гоблин» Пучков рассказал, почему США не смогут запугать Россию

У России достаточно оружия, чтобы уничтожить США, поэтому Москва их не боится, считает известный переводчик и видеоблогер «Гоблин» Дмитрий Пучков.

Ранее журнал Foreign Policy опубликовал материал, в котором сообщалось, что Соединенным Штатам Америки нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх.

По мнению автора статьи, для сдерживания Российской Федерации следующему американскому президенту придется найти способ заставить ее бояться Соединенные Штаты. Якобы только таким образом можно вынудить Москву прекратить «действовать безнаказанно». Однако в то же время Вашингтону следует найти способ получить доверие жителей России.

Сотрудники Foreign Policy сообщают, что россияне якобы ошибочно считают США угрозой, поэтому Вашингтону необходимо не только завоевать уважение президента Владимира Путина, но и доверие будущих поколений россиян хотя бы до такой степени, чтобы они не воспринимали американскую политику как угрозу.

Однако известный российский переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков выразил уверенность, что у Вашингтона нет и никогда не было шансов запугать Российскую Федерацию.

«Я вот даже не знаю, что может вселить страх в Россию, это надо у автора Foreign Policy спрашивать. Большинство нашего населения их не воспринимает как друзей, это однозначно, то есть это всегда был геополитический враг, и врагом он остается. Они достаточно долго лгали, что они воюют с коммунизмом, с большевизмом, но в итоге коммунизма нет, а мы у них по-прежнему числимся во врагах», — говорит собеседник ФАН.

При этом материал, по мнению Пучкова, говорит в первую очередь о том, что «всемирное владычество США пошатнулось и тихо-тихо уплыло в прошлое». Другими словами, Соединенные Штаты растеряли весь свой авторитет на мировой арене и сейчас судорожно пытаются понять, что нужно для его возвращения.

«Чем пугать-то можно? Пугать можно только силой — ну вот войска, армия и флот США самые большие на планете Земля, и что, нам от этого страшно? Ну я что-то не помню — мы ни при советской власти их не боялись, ни сейчас не боимся. У нас своего оружия предостаточно для того, чтобы уничтожить США. Если я правильно помню, Советский Союз был единственным государством в мире, которое физически могло уничтожить Соединенные Штаты. Вот они нас боялись. <...> И нас боятся как страну, и народ боятся как русских, и Путина боятся», — продолжил писатель.

Подтверждением позиции Пучкова служит ситуация на Корейском полуострове. США несколько раз отправляли к берегам КНДР свои авианосные ударные группы, однако Северная Корея как запускала свои баллистические ракеты над Японскими островами, так и продолжает их запускать.

«Ну, можно их поздравить, что тот психоз, который они десятилетиями нагнетают, вышел в завершающую стадию. Их не боится уже никто, не только мы, но и никто. Ну отлично — вот и цена их военной силе. Сунулись туда, получили по щам, сунулись сюда — опять получили. Никто их не слушает и ничего не делает. Вот у них возник вопрос — как же им сделать так, чтобы их боялись. Никак — такой ответ», — заключил Дмитрий Пучков.

Напомним, в понедельник МИД России заявил, что выступление представителя США во время заседания Совбеза ООН по ближневосточной проблематике 24 июля в очередной раз продемонстрировало настрой Америки на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования.