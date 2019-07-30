Выезд Порошенко с Украины объяснили «уходом в оппозицию»

Бывший президент Украины Петр Порошенко уходит в оппозицию и пытается выставить себя политической жертвой. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Оправдания Порошенко

Петр Порошенко заявил, что против него не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба рассказал, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Петра Порошенко, а также других высокопоставленных лиц.

При этом украинские СМИ сообщили в понедельник, 29 июля, ссылаясь на информированный источник, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию.

«Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела. Я подчеркиваю, что не существует ни одного факта о том, что якобы Петр Порошенко нарушил закон. Это неправда», — заявил экс-президент Украины.

Уход в оппозицию

Как отметил Артем Журко, интервью Порошенко на фоне сообщений о его выезде из страны очень похоже на то, что он начинает активно формировать вокруг себя имидж оппозиционного политика, в перспективе официально политически преследуемого на Украине.

Он делает странные заявления о том, что никаких уголовных дел не существует. При этом представители ГБР заявляют обратное, привлекая больше внимания к его персоне.

«Даже Турция — место, где, по сообщениям СМИ, он находится в настоящее время, видимо, была выбрана неслучайно. У Порошенко всегда есть возможность припомнить недавний отдых Зеленского в Турции. И ссылаться на собственные дела или отдых, который может длиться неопределенное время. Он [Порошенко] может постоянно заявлять оттуда о том, что он не собирается прятаться, и об отсутствии уголовных дел в отношении себя, спокойно наблюдать за развитием ситуации. Но еще более странным выглядит поведение новой украинской власти», — пояснил Артем Журко.

По мнению эксперта, несмотря на то что против Петра Порошенко якобы открыто уже чуть ли не девятое по счету уголовное дело, он сам абсолютно не ограничен в передвижении. И если по линии Генпрокуратуры, по-прежнему возглавляемой Юрием Луценко, бездеятельность вполне объяснима, то почему в отношении Порошенко ничего не предпринималось со стороны СБУ, Госпогранслужбы и МВД?

«Создается впечатление, что новая власть своими действиями создавала все условия для беспрепятственного выезда Порошенко за границу. И открытием новых уголовных дел против него прямо намекала на то, что задерживаться на территории Украины не стоит. Многие, впрочем, считают, что в потенциальном бегстве Порошенко нет ничего страшного. Мол, так или иначе, но вернуть на родину его можно будет легко — по линии Интерпола. Вот только возьмется ли за это Интерпол и не посчитают ли дела Порошенко политически мотивированными? Это большой вопрос. Тем более что прецеденты подобного рода в практике Интерпола далеко не редки. По крайней мере, делая подобные заявления в прессе, вполне можно ожидать, что Порошенко готовится к такому развитию событий», — заключил Артем Журко.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Наиболее активно голосовали украинцы, которые проживают в юго-восточных регионах страны.