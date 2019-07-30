Климкин заявил об отзыве посла Украины из Совета Европы

Киев, 30 июля. Киев отозвал посла в Совете Европы до конца лета. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Речь была о том, что до летней паузы наш посол туда не возвращается», — сказал министр в интервью местному агентству «Укринформ»

Министр уточнил, что решение о возвращении Дмитрия Кулебы в Страсбург должен будет принять временно исполняющий обязанности главы министерства иностранных дел Егор Божок.

Отзыв посла, по мнению Климкина, был демаршем Украины в связи с возвращением делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Мы наметили много интересных вещей, о некоторых из них объявлялось, часть из них непубличные, и мы будем дальше их продвигать», — решил, очевидно, заинтриговать журналистов Климкин.

По его словам, поэтому это был «одновременно и демарш, и реальная возможность в Киеве поработать над последовательной стратегией дальнейших шагов».

Напомним, 26 июня ПАСЕ окончательно подтвердила полномочия делегации РФ, приняв соответствующую резолюцию. После этого представитель украинский депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и объявил: «Мы уходим».

Отношения России и Совета Европы обострились в 2014 году после того, как жители Крыма в ходе референдума приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией. ПАСЕ отказалась признавать полуостров российским регионом, у делегации РФ отобрали право голоса ассамблее.С 2016 года РФ перестала направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, а летом 2017 года Москва решила заморозить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации РФ не будут восстановлены полностью.