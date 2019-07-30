Стоящим за массовыми беспорядками в Москве Яшину и Милову увеличили срок ареста

Москва, 30 июля. Суд продлил сроки ареста Ильи Яшина и Владимира Милова, которые причастны к организации незаконного митинга, прошедшего в Москве 27 июля.

29 июля Щербинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина на 10 суток за организацию незаконного митинга, состоявшегося в столице 27 июля. 30 июля столичный Троицкий районный суд продлил срок ареста Яшина еще на 10 суток за участие в несанкционированной акции у столичной мэрии, которая прошла 14 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Владимиру Милову, который ранее получил 30 суток по административной статье о нарушении установленного порядка организации, либо проведения митингов, Симоновский районный суд Москвы продлил срок заключения на 15 суток. Основанием стала статья о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, Илья Яшин и Владимир Милов претендовали на участие в выборах в депутаты Московской городской думы. В начале июня Милов рассказывал о «невероятных успехах» в сборе подписей, что наводило на мысль о махинациях. Однако когда пришло время сдавать подписные листы в Мосгоризбирком, несостоявшийся кандидат почему-то не стал этого делать. Вероятно, Милов понял, что фальсификация подписей будет выявлена, и решил не рисковать.

Илья Яшин, который занимался фальсификацией подписей, все же подал листы в избирательную комиссию. В результате выяснилось, что 11,4% предоставленных им подписных листов являются бракованными, что превышает установленный законом порог в 10%. Кроме того, Яшин, пользуясь положением муниципального депутата, публиковал на сайте администрации своего округа ссылки на агитационные материалы.

Отметим, что всего Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 претендентам, среди которых Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Доля «липовых» подписей у всех этих кандидатов превысила 10%.

Все незарегистрированные кандидаты имеют законное право обратиться в суд и обжаловать решение об исключении их из предвыборной гонки. Однако провокаторы предпочитают устраивать массовые беспорядки и проводить несанкционированные митинги, нарушающие покой мирных граждан.

Чтобы обеспечить безопасность москвичей, на Тверскую, где 27 июля проходила незаконная акция, пришлось направить усиленные наряды полиции. Отметим, что некоторые сотрудники правоохранительных органов пострадали от рук провокаторов во время несанкционированного митинга.