Более половины россиян хотят, чтобы российский лидер Владимир Путин был избран на пост президента в 2024 году, об этом свидетельствуют опросы «Левада-центра». Несмотря на то, что полномочия президента РФ ограничены двумя сроками, 54% респондентов желают, чтобы действующий глава государства остался на своем посту. Россияне считают, что альтернативы Владимиру Путину нет, и что гарант конституции сможет справиться с проблемами страны.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал данную статистику совершенно ожидаемой. По его словам, приведенные цифры говорят о мудрости президента России и о его управленческих качествах, которые позволили повысить уровень жизни в стране.

«Это совершенно справедливая оценка деятельности нашего президента. Данные цифры связаны с тем, что граждане Российской Федерации хотят жить в стабильной и развивающейся стране», — говорит член верхней палаты российского парламента.

Политик отметил, что особенно благодарны Владимиру Путину жители Крымского полуострова — президент России исправил несправедливость, которая возникла по вине Никиты Хрущева.

«Результаты опроса — показатель доверия к президенту нашего государства. Как гражданин Российской Федерации и как крымчанин могу сказать, что для страны является большим благом, что во главе России оказался такой человек как Владимир Владимирович Путин. Он принес счастье на нашу крымскую землю, поэтому, я уверен, в Крыму эти показатели будут гораздо больше — за 80%. Это — показатель того, что люди хотят жить в развивающейся, процветающей стране», — резюмировал Сергей Цеков.

Путин был вновь избран главой государства в соответствии с Конституцией на второй срок в марте 2018 года. Президент неоднократно подчеркивал, что не планирует менять основной закон РФ и идти на третий срок.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. На плебисците более 95% крымчан высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Голосование происходило в полном соответствии с нормами международного права.