Более 10 человек погибли из-за жары в Японии

Токио, 30 июля. Не менее 11 человек скончались, 5,6 тыс. были доставлены в медицинские учреждения с тепловыми ударами в Японии из-за аномальной жары. Об этом объявило во вторник Главное пожарное управление Японии.

Отмечается, что в течение всего июля в Японии стояла прохладная для этой поры года погода, периодически шли дожди. Но на прошлой неделе синоптики объявили об окончании сезона дождей, а столбик термометра стал подниматься до 33-35 градусов выше ноля, передает НСН.

По имеющимся данным, большинство пострадавших и скончавшихся — пенсионеры, которые чаще всего не включают дома кондиционеры ради экономии. Японские власти рекомендуют гражданам не забывать про головные уборы, а также пить побольше воды, сообщает телеканал «360».

Напомним, в 2018 году по причине сильной жары и аномальных температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в клиники и больницы.