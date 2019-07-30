В Германии из-за неверия в санкции повысили суверенный рейтинг РФ

Берлин, 30 июля. Немецкое агентство Scope Ratings усомнилось в эффективности антироссийских санкций и улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ и ее устойчивости к внешним рискам.

Долгосрочный суверенный рейтинг РФ был подтвержден на уровне BBB-, но при этом ожидания аналитики Scope Ratings изменили с негативных на позитивные. Эксперты SR полагают, что в ближайшее время (год или полтора) рейтинг РФ может начать положительную динамику, что этот прогноз исполнился нужно продолжать осторожную бюджетную политику. Кроме того, как полагают в агентстве, в случае проведения ряда структурных реформ, у российской экономики есть потенциал к увеличению, пишет «Федерал Пресс».

В Scope Ratings обратили внимание и на высокое качество государственных финансов РФ, а также высокую устойчивость страны к внешним рискам. Так, по данным Международного валютного фонда, госдолг РФ составляет всего 14 % ВВП. До 16% его планируется повысить к 2024 году. Его максимальным порог составляет пятую часть ВВП РФ. В агентстве также подчеркнули, что три четверти госдолга РФ номинированы в рублях, а это обеспечивает низкие валютные риски.