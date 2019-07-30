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Эксперт объяснил отказ Китая от замены ДРСМД

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Эксперт объяснил отказ Китая от замены ДРСМД многосторонним соглашением

Китай не хочет ограничивать себя в производстве вооружений из-за потенциальной угрозы безопасности со стороны США. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявил, что Китай не согласен с предложением главы МИД Японии о замене ДРСМД новой структурой, куда вошли бы все ядерные державы (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция).

«Позиция Китая давно известна. Дело в том, что ядерные арсеналы США и России значительно превосходят арсеналы других мировых держав. Судя по всему, Китай просто не намерен себя ограничивать на данном этапе в развитии любых видов вооружений. Он ощущает на себе опасность, исходящую от вашингтонской администрации», — заявил Мухин.

Эксперт также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп «довольно легко развязывает торговые войны, угрожая военной силой разным странам».

Эксперт Алексей Мухин

«Китай, естественно, предвидит опасное развитие событий для себя», — отметил Алексей Мухин.

При этом глава Центра политической информации не исключил, что КНР может изменить свою позицию.

«Как в свое время выразилось руководство Ирана, США верить нельзя. И США придется доказывать свою договороспособность.

Выход из различных сделок — я имею в виду и Транстихоокеанское партнерство, и Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, и сделку по Ирану — вывел США из разряда договороспособных стран», — рассказал эксперт.

По его словам, договариваясь с американцами, «нет никакой гарантии, что эти договоренности будут исполняться Штатами». 

«При этом США настаивают, чтобы договоренности исполнялись другой стороной, что является правовым нонсенсом. Исходя из этого, Китай сформировал свою позицию», — добавил Мухин.

Эксперт объяснил отказ Китая от замены ДРСМД многосторонним соглашением

Собеседник ФАН также обратил внимание, что на данный момент нельзя говорить о наличии каких-либо усилий со стороны Америки для изменения ситуации.

«Пока они не демонстрируют ни доброй воли, ни политической воли, ни желания что-то кому-то доказывать. Токсичная держава, что сказать», — подытожил эксперт.

Напомним, в начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД. Решение объяснялось нарушением договора со стороны России. В ответ на действия Вашингтона участие в договоре приостановила и РФ.

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