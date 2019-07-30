Эксперт объяснил отказ Китая от замены ДРСМД

Китай не хочет ограничивать себя в производстве вооружений из-за потенциальной угрозы безопасности со стороны США. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявил, что Китай не согласен с предложением главы МИД Японии о замене ДРСМД новой структурой, куда вошли бы все ядерные державы (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция).

«Позиция Китая давно известна. Дело в том, что ядерные арсеналы США и России значительно превосходят арсеналы других мировых держав. Судя по всему, Китай просто не намерен себя ограничивать на данном этапе в развитии любых видов вооружений. Он ощущает на себе опасность, исходящую от вашингтонской администрации», — заявил Мухин.

Эксперт также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп «довольно легко развязывает торговые войны, угрожая военной силой разным странам».

«Китай, естественно, предвидит опасное развитие событий для себя», — отметил Алексей Мухин.

При этом глава Центра политической информации не исключил, что КНР может изменить свою позицию.

«Как в свое время выразилось руководство Ирана, США верить нельзя. И США придется доказывать свою договороспособность. Выход из различных сделок — я имею в виду и Транстихоокеанское партнерство, и Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство, и сделку по Ирану — вывел США из разряда договороспособных стран», — рассказал эксперт.

По его словам, договариваясь с американцами, «нет никакой гарантии, что эти договоренности будут исполняться Штатами».

«При этом США настаивают, чтобы договоренности исполнялись другой стороной, что является правовым нонсенсом. Исходя из этого, Китай сформировал свою позицию», — добавил Мухин.

Собеседник ФАН также обратил внимание, что на данный момент нельзя говорить о наличии каких-либо усилий со стороны Америки для изменения ситуации.

«Пока они не демонстрируют ни доброй воли, ни политической воли, ни желания что-то кому-то доказывать. Токсичная держава, что сказать», — подытожил эксперт.

Напомним, в начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД. Решение объяснялось нарушением договора со стороны России. В ответ на действия Вашингтона участие в договоре приостановила и РФ.