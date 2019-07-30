Более тысячи «оппозиционеров» оштрафованы московскими судами после митингов 27 июля

Москва, 30 июля. Полиция оформила 1,23 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении задержанных за участие в незаконном митинге в Москве 27 июля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении задержанных лиц оставлено 1,23 тысячи протоколов об административных правонарушениях», — сообщил источник ТАСС в полиции.

По данным полиции, 791 человек привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга, 406 задержанным выписали протоколы за участие в незаконном митинге, повлекшее создание помех для жизнеобеспечения.

Кроме того, 12 человек привлечены к ответственности за повторное нарушение, шесть человек – за организацию незаконной акции. В отношении восьми человек были составлены административные протоколы за сопротивление полиции. Всем задержанным грозят штрафы или арест на срок до 30 суток. Полиция составила протоколы и в отношении семи родителей несовершеннолетних участников незаконного митинга.

В минувшую субботу в центре столицы так называемая «оппозиция» организовала митинг из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов, уличенных в подделке подписей. В числе пойманных на рисовании подписей оказались соратники скандального блогера Алексея Навального. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь принесла в избирком 14% поддельных подписей, а у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова выявили 18,4% недействительных подписей.

В ответ на решение избиркома не признавать поддельные подписи «оппозиционеры» устроили в Москве несогласованный митинг. Сотрудники правоохранительных органов заранее предупреждали организаторов незаконной акции в письменном виде о последствиях митинга. Тем не менее организаторы не отказались от провокации.

Участие в незаконной акции приняли 3,5 тысячи человек, из которых 700 оказались журналистами, заранее уведомившими МВД России о намерении работать на митинге. Участники несогласованного с властями города митинга провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев: бросали в них куски асфальта и бутылки, а также нападали с перцовыми баллонами. Сотрудники правоохранительных органов действовали жестко, но аккуратно: они выделяли из толпы провокаторов и уводили их.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов отметил, что сотрудники полиции продемонстрировали профессионализм и высокий уровень подготовки в ходе незаконного митинга в центре Москвы. Эксперт особенно выделил корректные и грамотные действия полицейских и Росгвардии перед началом митинга по обеспечению именно прав граждан в широком смысле этого слова.