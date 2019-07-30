Генпрокуратура по поручению Путина проверит деятельность пенсионных фондов

Москва, 30 июля. Генпрокуратура России по поручению президента РФ Владимира Путина с августа начнет проверку деятельности пенсионных фондов на предмет нецелевого расходования средств и других нарушений. Об этом во вторник рассказал первый замгенпрокурора Александр Буксман.

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России, нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — пояснил он, выступая на заседании коллегии.

Как сообщает «Царьград», на днях появилась информация о том, что Счетная палата готовит новую реформу, поскольку прошлая так и не смогла сбалансировать пенсионную систему и повысить пенсии в стране.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд России с 1 августа повысит пенсии работающим гражданам пенсионного возраста. Прибавка к пенсии будет рассчитываться в зависимости от накопленных баллов и даты оформления пенсионного возраста. Она максимум будет равна трем баллам. Стоимость балла рассчитывается исходя из того, когда человек вышел на пенсию. Чем это произошло раньше, тем меньше будет прибавка.