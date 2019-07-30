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Замурованную в стену церковной лавки мумию обнаружили в Нижегородской области

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Замурованную в стену церковной лавки мумию обнаружили в Нижегородской области

Нижний Новгород, 30 июля. Мумию обнаружили на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери в деревне Гремячки Нижегородской области. Человеческие останки были замурованы в стену старой церковной лавки.

Как передает KP.Ru, страшную находку обнаружили во время строительства на территории храма. Со стройки вывозили битый кирпич, когда работники заметили завернутые в истлевшую ткань останки. Мумия была замотана скотчем. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые доставили обнаруженное тело в морг.

Криминалисты выяснили, что человек, чьи останки обнаружили, был убит минимум 10 лет назад. Череп погибшего был поврежден, а на теле присутствуют многочисленные следы от вбитых гвоздей.

Полиция проводит проверку по данному факту. Как сообщают СМИ, по одной из версий, произошло ритуальное убийство.

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Источник: KP.Ru
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