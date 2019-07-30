Эксперты рассказали, какие качества мужчины ценят в женщинах

Москва, 30 июля. Эксперты назвали качества, которые мужчины больше всего ценят в женщинах. Для укрепления отношений большую роль играет вера в своего избранника.

Женщина должна поддерживать и верить в своего мужчину. Если он почувствует, что вы верите в его успех, он с большим воодушевлением будет работать. Искренность и доброта покоряет мужское сердце.

Девушки должны давать мужчине личное пространство. У каждого человека есть хобби, которое повышает настроение и расслабляет. Даже если это рыбалка или охота, отпускайте своего мужчину на волю, пишет Planet today.

Рутинные отношения не нравятся никому. Поэтому важно постоянно придумывать что-то новое. Делайте неожиданные сюпризы друг другу. Спонтанность и романтичность — отличные качества.

Идеальная женщина — та, с которой можно обо всем поговорить и даже разделить интересы. Мужчинам нравятся начитанные девушки, которые могут поговорить о политике, путешествиях, истории.