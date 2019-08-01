Министр внутренней торговли Сирии встретился с делегацией «Единой России»

Дамаск, 1 августа. Министр внутренней торговли и защиты потребителей Сирии Атеф Надаф обсудил с делегацией партии «Единая Россия» во главе с Дмитрием Буря пути продвижения и развития отношений, а также экономического сотрудничества и торгового обмена между Сирией и Россией. На встрече удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе беседы стороны отметили необходимость создания совместных проектов и открытия новых горизонтов для экономического сотрудничества между двумя странами, чтобы подняться до нового уровня отношений.

Представители России и Сирии обсудили возможности обучения и повышения квалификации административно-технических кадров, разработки систем административной работы и автоматизации работы учреждений министерств. Российская сторона выразила готовность предоставить все, что поможет увеличить темпы административной работы для сокращения отходов и повышения производительности и производства в целом.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

В состав делегации партии «Единая Россия» вошли координатор рабочего комитета по реализации соглашения между «Единой Россией» и Арабской социалистической партией «Баас» Нили Коскова, директор проектов акционерного общества «Автоматика» Дмитрий Буря, советник генерального директора «Автоматики» Евгений Столяров, координатор по внешним связям акционерного общества Мария Матаваг, советник главы российской стороны в комитете по взаимодействию между «Баас» и «Единой Россией» Олег Буйков.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с официальным визитом Валида Муаллема, заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Сирии, и сопровождавшую его делегацию.