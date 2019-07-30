Самедов объявил о завершении игровой карьеры

Самара, 30 июля. Экс-хавбек сборной России по футболу Александр Самедов заявил о завершении игровой карьеры. Об этом 35-летний игрок сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Вторую половину прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел в клубе «Крылья Советов».

По словам полузащитника, пришел момент заканчивать с профессиональной карьерой.

«Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность», — написал Самедов.

Футболист поблагодарил тренеров и болельщиков за веру и поддержку.

Самедов становился чемпионом России в составе столичного «Спартака» в сезоне-2016/17, обладателем Суперкубка России, а также трижды выигрывал Кубок России.

В конце июня хавбек Самедов покинул «Крылья Советов», поскольку руководство самарского клуба не продлило с ним соглашение.