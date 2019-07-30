Журналист Кот назвал блефом заявление Порошенко о чистоте перед правосудием

Экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что даже если его лишат депутатской неприкосновенности, он не будет «прятаться», так как это будет «большим подарком» главе российского государства Владимиру Путину.

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. И мне совершенно безразлично. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле, мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент – Путин», — поделился Порошенко в интервью «Украинской правде».

Когда Петр Порошенко делает такие заявления, то дела у него плохи, считает лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот.

«Обращаясь к Путину, Порошенко намекает на то, что готов приехать в Ростов в Следственный комитет давать показания. Поэтому это зов о помощи к президенту России. Но это, конечно, шутка. А если серьезно, то его нынешняя поездка за рубеж, которая якобы происходит под маркой отпуска, является попыткой встретиться с западными партнерами. С ними он на протяжении пяти лет занимался ограблением украинского народа. Порошенко хочет шантажировать западных партнеров на предмет того, что он много знает. Если Порошенко сядет, то молчать не будет. Поэтому его партнеры должны подсуетиться и как-то его вытаскивать», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако существует риск, что западные партнеры могут убрать Порошенко, полагает журналист.

«По какой-либо нелепой случайности грузовик может врезаться в его машину, как это было не раз в истории украинской политики. Похожий случай произошел с покойным Кузьмой Скрябиным, погибшим несколько лет назад. Или Порошенко может поперхнуться. Но я думаю, что Порошенко обезопасил себя, записав на видео все переговоры, расходы и доходы, когда он получал инструкции от западных партнеров. Поэтому сейчас мы будем наблюдать процесс, когда Порошенко гоняют. Поэтому сегодня заявление Порошенко это по большей части блеф. Все прекрасно знают, что он виновен в тех преступлениях, которые ему инкриминируют», — добавил Кот.

Интересно, как будет вести себя с Порошенко новая власть на Украине и новые европейские партнеры, которые за справедливость, торжество закона и права, отметил эксперт.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет средств, которые были, по словам Портнова, украдены у украинской армии. В целом Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.