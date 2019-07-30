Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Оппозиционеры» намерены провести незаконный митинг вместо разрешенного властями Москвы

154
0 Оставить комментарий

«Оппозиционеры» намерены провести незаконный митинг вместо разрешенного властями Москвы

Москва, 30 июля. Либертарианская партия России (ЛПР) отказалась проводить митинг на проспекте Сахарова, который оппозиционерам предложила мэрия Москвы. Вместо этого либертарианцы намерены провести несогласованную акцию на Лубянской площади, которая была указана в их первоначальной заявке.

«После 27 июля, я думаю, у нас нет морального права соглашаться на Академика Сахарова», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе партии.

Тем не менее, этот вопрос решен не окончательно. В городской администрации планируют продолжить переговоры с оппозицией, чтобы предотвратить новые беспорядки.

Эксперты полагают, что истинная цель ЛПР — не объединить единомышленников, а устроить очередную стычку с полицией для камер иностранных СМИ. Кроме того, оппозиция боится, что после последнего незаконного митинга, на котором была арестована практически вся ее верхушка, согласованная акция может никого не собрать.

В минувшую субботу в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которых ранее уличили в фальсификации подписей. Митинг закончился стычкой с полицией. Провокаторы принялись швырять в стражей правопорядка бутылки с водой и распылять слезоточивый газ, в результате чего трое полицейских пострадали. Всего в ходе митинга были задержаны более тысячи человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров