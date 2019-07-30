Депутат Госдумы сравнил русскоязычный телеканал на Украине с разбитыми очками

Симферополь, 30 июля. Инициатива офиса президента Украины Владимира Зеленского создать русскоязычный канал обречена на провал, если только канал не будет юмористическим, считает депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Киев намерен создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев». В офисе президента Украины добавили, что новый телеканал будет «покрывать русскоязычное население по всему миру».

«Так что как бы ни «втирали очки» украинские пропагандисты, к новому русскоязычному каналу обеспечено несомненное падение доверия, если, конечно, он не станет юмористическим, на этом поприще у Украины есть больший потенциал», — заявил Бальбек в комментарии РИА Новости.

Бальбек отметил, что, судя по тому, что показывает украинское телевидение, можно не сомневаться, что новый канал будет показывать в двух цветах: «все белое – это Украина, а все черное – это Россия и Крым». Депутат добавил, что телеканал планируют сделать «рупором пропаганды и наглого вранья». Бальбек напомнил, что Киев уже выдвигал подобные инициативы, но все они «пошли ко дну».

«Я бы сказал, что новый украинский канал — это как разбитые очки: вроде что-то видно, а восприятие искаженное», — добавил депутат.

Ранее идею офиса Зеленского создать русскоязычный телеканал прокомментировала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Она выразила сочувствие украинцам из-за желания киевского руководства «бороться за их умы». Симоньян предрекла провал русскоязычному каналу Зеленского, напомнив, что подобные предложения уже выдвигались прошлым руководством Украины и «загнулись».