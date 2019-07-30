Экс-депутат Рады обвинил Киву в грядущем исчезновении Украины

Украина просуществует не более трех лет из-за «политических экспериментов», а потом исчезнет «к чертям собачьим», заявил представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Экс-депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал этот прогноз.

Илья Кива отметил, что когда он слышит слова «реформа» или «эксперимент», то сразу приходит к мысли, что украинцев хотят «обмануть и ограбить».

«За эти три года мы страну к чертям собачьим можем с этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с [и. о. министра здравоохранения Украины] Ульяной Супрун в медицинской сфере?» — сказал Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политик заявил, что с надеждой смотрит на обновленный состав Верховной рады Украины. При этом Кива выразил опасения, что в правительстве опять могут появиться авантюристы «без соответствующего опыта и образования».

«Кива сам виноват в том, что на Украине реализуется кровавый сценарий. Его действия в том числе привели к большим проблемам, с которыми столкнулись украинцы в последние годы. Илья Кива — бывший АТОшник, беспредельщик, который убивал жителей Донбасса своими собственными руками, а перед этим стоял на Майдане и поддерживал госпереворот. После боя, как говорится, кулаками не машут», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

При этом бывший украинский парламентарий согласился с Кивой в том, что Украина как государство стоит на пороге своего исчезновения.

«Украину с такими темпами ждет распад. Но Кива должен задать себе вопрос: «Кто в этом виноват, кто был на Майдане, кто с оружием стоял в Донбассе, кто устроил энергетическую, водную, продовольственную блокады Крыма?» Сейчас Кива, можно сказать, пожинает плоды своих же собственных действий. На воре и шапка горит!» — заметил Журавко.

Он добавил, что Кива сетовал на то, что украинские власти, вместо того чтобы заботиться о благополучии своих граждан, вынуждены выполнять задачи заокеанских хозяев и угождать Международному валютному фонду ради кредитов.