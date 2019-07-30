Эксперт рассказал, зачем Ходорковский отправил на убой журналистов в ЦАР

Олигарх Ходорковский использовал смерть Джемаля, Расторгуева и Радченко для дискредитации и обвинений Российской Федерации.

Прошел ровно год со дня трагической гибели в Центральноафриканской Республике троих российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они были убиты 30 июля 2018 года во время выполнения задания так называемого «Центра управления расследований» (ЦУР) — структуры, принадлежащей беглому экс-олигарху Михаилу Ходорковскому.

После проведенного расследования власти африканской страны пришли к выводу, что преступление было совершено группой неустановленных бандитов. В самом ЦУР сообщили, что главной целью поездки российских граждан в ЦАР были съемки фильма-расследования о якобы деятельности на Африканском континенте так называемой ЧВК «Вагнера». Однако сразу отметим, что информация об этой группе никогда не имела никакого документального подтверждения.

Пешки в чужой игре

Одной из причин гибели Радченко, Джемаля и Расторгуева стало наплевательское отношение руководства ЦУР к правильной организации работы журналистов в такой опасной стране, как Центральноафриканская Республика. Тем не менее заказчиком провокации мог быть и сам Ходорковский, считает известный политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.

«Джемаль, Расторгуев и Радченко стали сакральными жертвами Ходорковского. Ему нужен был повод обвинить во всем власти России, после этого тактично уйти в тину, не отвечать ни на какие вопросы, дуть щеки и говорить о том, что ты являешься потенциальной жертвой режима. Эта схема много раз работала самым замечательным образом, потому что для этого нужно минимум всего: нужны люди, обладавшие определенного рода известностью, желательно чтобы они были оппозиционерами. Это гарантировано привлекло внимание западных СМИ, которые написали соответствующие материалы, о Ходорковском вновь заговорили, а ряд западных политиков обозначил его как главного оппонента Кремля. А кто и когда жалел человеческие жизни? Это пешки в чужой игре», — сообщил эксперт в интервью ФАН.

При этом старая и уже зарекомендовавшая себя схема экс-олигарха не насторожила журналистов, которые, возможно, не поняли потенциальных рисков при работе с подобного рода «заказчиком».

Зачем тратить деньги на обреченных?

Удивляет и подход ЦУР к работе журналистов в странах со сложной военно-политической ситуацией. Ведь в таких местах пресса должна работать, что называется, транспарентно, уведомив заранее МИД РФ ради собственной же безопасности. Однако сотрудники Ходорковского этими мерами просто пренебрегли. Более того, они вынуждали погибших буквально экономить на всем — даже на средствах индивидуальной защиты.

«А зачем Ходорковскому тратить деньги на обреченных? Даже если бы у них были бронежилеты — разве это что-то изменило бы? Я вот действительно не понимаю этот вектор, о котором я прочитал в какой-то американской газете, что единственное в принципе, за что можно попенять Ходорковского, так это за то, что он не дал денег на бронежилеты. А в голове у них что было, извините? Если в тебя стреляют с трех метров, какой там бронежилет? Ну речь же не о том идет, людей просто подводили под пули. И они их получили. А вместо того чтобы поразмышлять, зачем это нужно, начинается поиск каких-то странностей — бронежилеты, был ли у них с собой лейкопластырь и анальгин? Тоже, наверное, очень помогает при автоматной очереди. Так что фактически Ходорковский убил журналистов своим желанием сэкономить и безалаберностью в организации, и все это ради напоминания о себе и дискредитации России», — заключил Гаспарян.

И для того, чтобы эти планы были реализованы, Михаил Ходорковский пытается исказить реальную информацию о произошедшем и повлиять на следствие за счет публикации в подконтрольных ему медиапроектах (вроде «Досье») фейковых переписок и других вбросов. Главная цель забытого всеми экс-олигарха — запутать следователей в деле об убийстве журналистов и повлиять на действия Российской Федерации на международной арене. Таким образом Ходорковский может выполнять заказ своих западных покровителей.

Напомним, редакция ФАН ранее сообщила, что 26 июля представители генпрокуратуры ЦАР обнародовали коммюнике, в котором огласили некоторые выводы расследования и заявили о приостановке следственных действий. Согласно выводам правоохранителей ЦАР, убийство россиян произошло вечером 30 июля 2018 года около 21.00 между деревнями Кене и Кпаку, на дороге из Сибюта в Декоа.

В сообщении также говорится, что машина с российскими гражданами была остановлена бандой неустановленных лиц, которые убили журналистов, похитив часть их вещей. Генпрокуратура ЦАР будет ходатайствовать о приостановлении уголовного дела, которое может быть возобновлено в случае появления новой информации.