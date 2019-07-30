Политолог объяснил, зачем Аваков назвал Порошенко лжецом

Глава МВД Украины Арсен Аваков во время выборов в стране дал критикам Петра Порошенко «зеленый свет». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Жалобы Авакова

Бывший президент Украины Петр Порошенко является лжецом. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Арсен Аваков в ответ на обвинение бывшего главы Украины в том, что МВД оказывало на него давление во время внеочередных выборов в Верховную раду.

«Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него «была работа полиции». Полиция, как и МВД в целом, не работала против него, а работала на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину. Для него [Порошенко] лгать — как дышать», — заявил Аваков.

По мнению Авакова, Петр Порошенко довел страну до критического состояния. «Люди очень захотели поверить не ему, лжецу, а любому честному человеку». «Он, Порошенко, методично душил робкие ростки надежд в 2014 году, он в этом виноват», — заявил Аваков.

При этом Аваков обратил внимание на то, что большинство позитивных событий в стране происходило не благодаря Порошенко, а вопреки ему. Глава МВД обвинил бывшего президента в том, что тот сконцентрировался на борьбе за власть и деньги.

«Мне его не жаль. Жаль страну <...>. А вот за то, за что заслужил отвечать — пусть отвечает», — заявил Аваков.

Кроме того, Аваков выразил поддержку новому президенту страны Владимиру Зеленскому, пожелав ему успехов.

«Переведен на запасной путь»

Как отметил Максим Жаров, глава МВД Украины Арсен Аваков действительно был задействован США как некий «контролер порядка» во время президентской кампании и досрочных выборов в Раду. При этом Аваков активно давал интервью журналистам, и в этих интервью он фактически давал «зеленый свет» тем украинским политикам, которые шли на выборы как критики Порошенко.

«Прямой работы украинской полиции против Порошенко и его партии во время выборов я не отметил, однако предвыборные поездки бывшего президента сопровождались скандалами с участием подконтрольных Авакову необандеровских группировок. Видимо, это и имеет в виду Порошенко, когда обвиняет главу МВД в противодействии своей партии на выборах. Теперь аналогичная проблема выстраивания взаимоотношений с необандеровцами встает и перед новым президентом Украины Зеленским и его партией «Слуга народа». Поэтому смена силовых министров декларируется Зеленским как первоочерёдная задача», — пояснил Максим Жаров.

По словам эксперта, американцы плавно переводят Порошенко в разряд «бывших» украинских президентов, которых периодически используют для цементирования украинского политикума в период масштабных политических кризисов. Провальные результаты Порошенко и его партии на президентских и парламентских выборах убедили американцев в том, что его использование сейчас как активного политического игрока на Украине бесперспективно.

«Так что Порошенко не «сбежал», а просто переведен своими американскими кураторами на запасной путь», — заключил Максим Жаров.

21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Наиболее активно голосовали украинцы, которые проживают в юго-восточных регионах страны.