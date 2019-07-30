Врач посоветовала Меган Маркл повременить со вторым ребенком

Лондон, 30 июля. Источники, близкие к королевской семье Великобритании, сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят завести еще одного ребенка, однако врачи настоятельно не рекомендуют паре расширять свою семью в ближайшее время.

По словам врача-гинеколога Набилы Фаулз-Гутьеррес, между родами должно пройти как минимум два года. В противном случае есть риск некоторых осложнений.

«Исследования показывают, что женщины, которые забеременели в течение шести месяцев после рождения первенца, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов», — цитирует медика британское издание Express.

Кроме того, в этом году Меган Маркл исполнилось 38 лет. В этом возрасте увеличивается риск диабета эклампсии и гестационной гипертонии.

Между тем, СМИ распространили слухи о том, что принц Гарри мечтает о детях-погодках, и что Меган Маркл решила пойти на поводу у мужа. Более того, некоторые утверждают, что герцогиня Сассекская может забеременеть уже этой осенью.

Напомним, что 6 мая у принца Гарри и Меган Маркл родился первенец. Мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор и стал седьмым претендентом на престол. Примечательно, что рождение ребенка выпало на особенный для Великобритании день — в первый понедельник мая на территории Соединенного Королевства отмечают May Day.

Праздник весны и жизни британцы отмечают со времен Средневековья, он восходит к кельтскому языческому празднованию, когда подношения приносились богу плодородия и солнца. Рождение сына принца Гарри и Меган Маркл в Майский праздник воспринято в Соединенном королевстве как добрый знак.