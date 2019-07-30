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В Генпрокуратуре заявили, что незаконные митинги следует жестко пресекать

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В Генпрокуратуре заявили, что незаконные митинги следует жестко пресекать

Москва, 30 июля. Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций в период подготовки к единому дню голосования. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

Он отметил, что последние события в Москве говорят о необходимости скорректировать организацию надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования.

«Прокурорам следует жестко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, своевременно реагировать на факты нарушения законодательных прав граждан и использовать для этого весь арсенал мер реагирования, включая и вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», — цитирует слова Александра Буксмана ТАСС.

Напомним, 27 июля в Москве прошла незаконная акция «оппозиции». Участники несогласованного с властями города митинга провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев: бросали в них куски асфальта и бутылки, а также нападали с перцовыми баллонами. Сообщалось, что избили полицейского

При этом полиция действовала максимально аккуратно. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что оснований для высказывания претензий к сотрудникам правоохранительных органов нет. Полицейские действовали согласно букве закона и намного мягче, чем их коллеги во Франции и других западных странах.

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Источник: ТАСС
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