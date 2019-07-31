В сирийском Тартусе прошел военный парад в честь Дня ВМФ — видео ФАН

Дамаск, 31 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с торжественного военного парада, проведенного в Сирии по случаю Дня Военно-морского флота России.

Напомним, что 28 июля российские войска, действующие в Сирии, провели торжественный военный парад в средиземноморском городе Тартус по случаю Дня Военно-морского флота России. На мероприятии удалось побывать специальному корреспонденту ФАН.

В параде приняли участие большая часть группы российских военных кораблей, которые активно содействовали российским истребителям и бомбардировщикам при выполнении масштабных военных операций в сирийской республике.

Стоит отметить, что в авиационной части парада приняли участие самолеты и вертолеты авиационной группы: фронтовые бомбардировщики Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В рамках торжественной церемонии прошли спортивные и водные представления, выступление российского оркестра, который сыграл победный марш специально для всех гостей сирийского города Тартус.

В церемонии также приняли участие старшие офицеры с сирийской и российской сторон. В завершении парада были продемонстрированы возможности современных российских кораблей и выучки личного состава в выступлениях корабельной группы.

Напомним, что в Севастополе прошел военный парад в честь Дня ВМФ. Всего в параде и военно-спортивном празднике приняло участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 11 вспомогательных судов, около 40 летательных аппаратов и порядка 35 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота РФ. В Севастопольской бухте парадным строем прошли тральщики, противолодочные, десантные и ракетные корабли. Помимо этого, в параде участвовала авиация.