Почти 525 тыс. жителей Украины были впервые поставлены в России на учет по месту пребывания с января по июнь 2019 года. Около 250 тыс. человек прибыли в нашу страну с частным визитом, а 213 тыс. приехали на заработки. Об этом сообщают украинские СМИ.

Депутат Государственной думы РФ Константин Затулин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей признался, что, несмотря на уже многолетнюю промывку мозгов и стремление сформировать образ врага в лице России, да и вообще русских людей, в соседней стране вполне достаточно людей, которые так не считают.

«Собственно говоря, это является одной из претензий, которые люди предъявили всей без исключения политической элите Украины, проголосовав [на недавних выборах] за новичков, таких как [нынешний президент Украины Владимир] Зеленский и его [партия] «Слуга народа», — отметил член фракции «Единой России».

Другое дело, пояснил первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, — оправданы ли их, украинских избирателей, ожидания или нет: что Зеленский и все остальные «слуги» решительно-де переменят курс Украины и найдут решения для затянувшихся конфликтов.

«Очень может быть, что в очередной раз эти надежды разобьются впустую, — предположил Затулин. — Но в том, что люди в целом настроены по-другому, чем те, кто постоянно мелькает на экранах принадлежащих украинским олигархам телеканалов, нет никаких сомнений».

В связи с этим, по словам собеседника ФАН, достаточно посмотреть на цифры голосования за радикальные партии и за самого экс-президента Украины Петра Порошенко.

Предыдущий лидер страны, будучи самовыдвиженцем, но с поддержкой «Блока Петра Порошенко «Солидарность», проиграл Зеленскому во втором туре президентских выборов, прошедших 31 марта и 21 апреля 2019 года. Он получил всего 24,46% голосов. Объединения, считающие себя радикальными или националистическими, не добрались даже до первой пятерки.

Согласно имеющейся информации, с января по июнь текущего года на миграционный учет в РФ было поставлено около 800 тыс. украинцев, из них 75 тыс. зарегистрировали по месту жительства и 725 тыс. человек поставили на учет по месту пребывания.

При этом 525 тыс. украинцев были поставлены на учет по месту пребывания впервые. Из них 249 тыс. въехали в нашу страну с частными визитами, 213 тыс. — на работу, 21 тыс. — для туризма, 14,5 тыс. — на учебу и еще 27 тыс. — под другими предлогами.