Стали известны подробности ЧП с яхтой «Крейсер» в Белом море

Мурманск, 30 июля. Информация о терпящей бедствие в Белом море яхте «Крейсер» с шестью членами экипажа не соответствует действительности, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

«Она (яхта «Крейсер» – Прим. ред.) не терпит бедствие, она пришвартована к исследовательскому судну, которое там находилось неподалеку. На борту есть водолазы, как только позволят погодные условия, они удалят то, что намоталось на винт яхты. Яхта сможет продолжить плавание самостоятельно. Никакой угрозы для людей нет», — сообщил источник ФАН.

Кроме того, источник сообщил, что судно находится не в Архангельской области, а на территории Мурманской области.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что во вторник в 05.26 по московскому времени яхта «Крейсер» подала сигнал о том, что судно потеряло ход. Ситуацию с яхтой контролирует экипаж теплохода «Академик Николай Страхов», на помощь экипажу яхты выдвинулся теплоход «Академик Александров», пишет DEITA.RU.