Сирия, 30 июля. В Хасаке взорвалась бомба на рынке. Полевой командир «Фатах аль-Мубин» убит в Хаме. В Алеппо курдские отряды SDF обстреливают протурецких боевиков ССА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение на северо-западе Хамы, в Алеппо провели работы по разминированию в поселке Джубуль.

«Сирийская свободная армия» (ССА): вступила в боестолкновение на севере Алеппо с курдскими отрядами SDF.

Курды: обстреляли боевиков «Свободной армии» у Тель-Рифата и Аль-Баба на севере Алеппо, в Дейр-эз-Зоре в ходе рейда убили при задержании подозреваемого в пособничестве ИГИЛ1.

«Фатах аль-Мубин»: потеряла одного полевого командира у поселка Тель-Маллах в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в установке бомбы на рынке в Хасаке.

Провинция Латакия

Согласно данным оппозиционных источников, в ходе штурма города Кабана на северо-западе Латакии Сирийская арабская армия (САА) потеряла около двадцати военнослужащих, как сообщило новостное агентство Step News Agency. Официальные СМИ эти данные не подтверждают. По сведениям новостного портала Al Masdar, САА, напротив, несмотря на неудачную попытку штурма западных районов города, сумела уничтожить несколько пулеметных установок и ослабить оборону, ликвидировав ряд боевиков. Напомним, что стратегический город Кабана, расположенный в районе Курдских гор, занимают сейчас боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзной группировки «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена в РФ). «Туркестанская партия» является одной из влиятельных групп джихадистов на северо-западе Сирии; за последние несколько недель они предприняли несколько нападений на САА.

Провинция Алеппо

В поселке Джубуль в провинции Алеппо инженерные подразделения САА провели работы по сбору и ликвидации остатков боеприпасов и мин-ловушек, оставленных радикалами при отступлении с позиций. Работы по сбору взрывчатки продлятся до 14.00, после чего снаряды будут уничтожены за чертой города.

К северу от города Манбидж, рядом с которым проходит линия соприкосновения фронта между курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) и «Свободной сирийской армии» (ССА), поддерживаемой Анкарой, произошла ожесточенная перестрелка. Отряды также столкнулись к северо-западу от города Тель-Рифат и у Аль-Баба, как сообщил новостной портал Step News Agency. Ни одна из сторон пока не заявила о своих потерях, понесенных в ходе боев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Рейды SDF в провинции продолжаются. Мужчина по имени Омар аль-Мурабад был застрелен при попытке бежать от патрульных SDF в поселке Сувейдан на юге провинции. Молодого человека пытались арестовать по подозрению в пособничестве «Исламскому государству» и участии в организации нападений на курдские контрольно-пропускные пункты и подрывов бомб у штаб-квартир, как сообщает информационный портал Orient News.

Отряды SDF также провели рейд с обысками в городе Шхиль на юго-востоке провинции при поддержке вертолетов международной коалиции, как передал новостной канал Baladi News. В Шхиле курды арестовали Хуссейна аль-Мухаммеда аль-Рахима и его сыновей. О дальнейшей их судьбе пока ничего неизвестно.

Провинция Хама

Согласно данным новостного портала Step News Agency, конвой с турецкой военной техникой покинул пункт наблюдения в окрестностях города Мурек и отправился на север.

Сирийские ополченцы обстреляли укрытия радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе деревни Аз-Закят, как сообщил местный источник в сети Twitter Fayyad Sattouff. Вертолеты ВВС Сирии продолжили работу в северо-западной части Хамы. Утром с воздуха ими были атаковали расположения боевиков в предместьях городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, как сообщил Telegram-канал HMO Syria.

Согласно данным источника в сети Twitter Nidal Hamade, один из полевых командиров из состава операции джихадистов «Фатах аль-Мубин» — Абу-Бакр аль-Халаби — скончался в результате перестрелки с подразделением САА у поселка Тель-Маллах.

Провинция Хасака

Самодельное взрывное устройство детонировало на рынке Хеттина, который расположен в центре города Камышлы на северо-востоке провинции, как сообщил новостной портал Al Manar. Пока информации о жертвах среди мирного населения не поступало, как и заявлений от какой-либо группировки по поводу взятия ответственности за взрыв. В установке бомбы обвиняют боевиков «Исламского государства», по вине которых вчера были ранены и убиты по меньшей мере десять бойцов SDF, когда их конвой в деревне Саада наехал на мину-ловушку.

1 Организация запрещена на территории РФ.