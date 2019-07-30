Генпрокуратура рассказала о 17 предотвращенных в РФ терактах

Москва, 30 июля. С начала года на территории Российской Федерации предотвращено 17 террористических актов. Об этом сообщили журналистам во вторник в генеральной прокуратуре России.

Как отметил первый заместитель ведомства Александр Буксман во время заседания коллегии, на сегодняшний день «сохраняется опасность формирования очагов террористической активности в регионах страны».

«В подтверждение этому — не снижающееся количество предотвращенных террористических актов», — заявил он.

По его словам, за шесть прошедших месяцев силовики пресекли 17 таких попыток.

В конце июня в Саратове Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт в оживленном месте, готовившийся членом «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Как отмечали в региональном ведомстве, по указанию террористов гражданин РФ приобрел «средства поражения и детали для изготовления взрывных устройств, оборудовав в гараже цех для синтезирования взрывчатых веществ».

1 Организация запрещена на территории РФ.