Консул РФ перечислил главные угрозы для российских туристов в Анталье

Москва, 30 июля. Генконсул РФ в Анталье Олег Рогоза предупредил об опасностях, которые могут угрожать российским туристам во время отдыха на курорте в этом турецком городе.

По его словам, граждане РФ не всегда трезво оценивают состояние своего здоровья, подчас игнорируют рекомендации врачей. В первую очередь, это касается пожилых путешественников и тех, кто имеет те или иные хронические заболевания. Они, как известно, могут обостриться в условиях жаркого и влажного климата.

«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — сказал Рогоза в комментарии РИА Новости.

Дипломат уточнил, что частой причиной несчастных случаев становится злоупотребление алкоголем, невнимательное поведение на воде или беспечность по время выезда на экскурсии.

«Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов», — посетовал он.

Консул призвал россиян быть внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих близких, тогда, по его мнению, отдых не обернется трагедией. Рогоза подчеркнул, что при необходимости туристы обязательно должны обращаться к врачу в отеле, к представителям туроператора или в генконсульство РФ, и, конечно, в страховые компании.

Особое внимание он обратил на то, как важно заботиться о детях на отдыхе. Несмотря на то, что в отелях Антальи стараются создать максимально удобные и безопасные условия для маленьких туристов, но родителям все равно не следует упускать из вида своих чад, даже если они плавают в специализированных детских бассейнах.