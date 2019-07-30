Порошенко рассказал, кто виноват в провале его партии на выборах

Киев, 30 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что провалом своей партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») на выборах в Раду он обязан несговорчивости остальных политических сил.

По словам политика, если бы другие партии, имеющие схожую программу, объединились с «Европейской солидарностью», они вместе получили бы второе место. В частности, Порошенко возлагает вину на партию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Однако каждая политическая сила в итоге решила пойти на выборы самостоятельно, в результате чего успеха не добился никто, пишет портал «Украинская правда».

«Руководствуясь то собственными амбициями, то любыми другими мотивациями, они пошли на выборы, и 15-20% голосов были рассеяны», — отметил экс-президент.

Еще одной причиной невысоких результатов на выборах, как полагает Порошенко, стала полиция и некие «организованные группы», которые якобы действовали против партии «Европейской солидарности».

Напомним, что парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Первое место заняла партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», второе — «Оппозиционная платформа — За жизнь», а третье — «Батькивщина». «Европейская солидарность» заняла лишь четвертую строчку. Комментируя результаты выборов, бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, назвал украинцев «рабами», поскольку они голосовали за оппозицию.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что столь невысокой оценки украинцы удостоились лишь за то, что выступили за хорошие отношения с Россией. В то же время, считает сенатор, свободолюбивой политику Порошенко, при котором работал Турчинов, тоже сложно назвать. Она привела страну к тотальной политической и экономической зависимости от западных стран.