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Медики назвали признаки дефицита йода в организме

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Медики назвали признаки дефицита йода в организме

Москва, 30 июля. Медики составили список признаков, которые указывают на нехватку йода в организме человека. Вещество необходимо для правильной работы щитовидной железы.

Как отмечает портал OAne.ws, в рацион питания регулярно должны входить молоко, яйца, рыба и морепродукты, а также чернослив и морские водоросли.

По словам врачей, из-за дефицита йода может начаться выпадение волос и сухость кожи. Помимо этого, микроэлемент способствует лучшему заживлению порезов и предотвращает появление морщин. Также из-за нехватки этого элемента может нарушиться метаболизм, начаться проблемы с памятью, появиться депрессия и тревожное состояние.

Ранее главный внештатный диетолог департамента здравоохранения российской столицы Антонина Стародубова заявила, что молодой зеленый горошек оказывает положительное влияние на нервную систему и повышает устойчивость организма к стрессу и беспокойству.

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Источник: OAne.ws
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