Опубликовано первое видео кинопроб Харрисона Форда на роль в «Звездных войнах»

Вашингтон, 30 июля. Оригинальное черно-белое видео самых первых проб актеров Марка Хэмилла и Харрисона Форда на роли в легендарном фильме «Звездные войны» появилось в Сети. Сам Хэмилл считает эту запись поистине историческим видеоматериалом.

«Так совпало, что это еще и день нашего с Харрисоном Фордом знакомства», — отметил он.

По его словам, оба не имели ни малейшего представления о том, что это будет за фильм, а режиссер Джордж Лукас не стал им ничего рассказывать.

«Он лишь сказал, что сейчас нам нужно будет поучаствовать в пробах, а все остальное мы обговорим позже», — поделился актер.

Хэмилл заметил, что в дальнейшем они к этому разговору так и не вернулись.

Ролик обнародовал в своем микроблоге в Twitter ведущий американского телеканала NBC Карл Куинтанилла. Журналист предложил своим подписчикам раскрасить кадры, на которых Хэмилл и Форд с очень серьезными выражениями лиц рассуждают о проблемах далекой галактики.

Как отмечает Planet Today, этот диалог герои будут вести в четвертом эпизоде саги «Новая надежда», когда прилетят на планету Альдераан и застают ее полностью уничтоженной.