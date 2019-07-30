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ГАЗ тестирует беспилотную версию «ГАЗели»

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ГАЗ тестирует беспилотную версию «ГАЗели»

Москва, 30 июля. Горьковский автозавод разрабатывает беспилотную версию автомобиля «ГАЗель», об этом сообщили в компании.

«Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автонономных транспортных средств», — рассказал представитель компании ТАСС.

В компании отметили, что в настоящий момент беспилотная версия «ГАЗель NEXT» проходит тестовые испытания не только на полигоне, но и ездит по территории завода. Кроме того, производитель разрабатывает автомобиль с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Компания планирует оснастить автомобили системами ADAS для того, чтобы повысить безопасность и комфорт вождения.

Ранее сообщалось, что ГАЗ также разрабатывает низкопольный городской микроавтобус. Планируется, что автомобиль будет отличаться салоном повышенной комфортности и соответствовать требованиям программы «Доступная среда». Модель будет приспособлена для перевозок людей с ограниченными возможностями и будет удобна для пассажиров с колясками. Производство микроавтобусов может начаться уже в 2020 году.

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