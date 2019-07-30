Джабаров назвал новые санкции США против России «заигранной пластинкой»

В Конгрессе США рассматривают возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в военном бюджете страны в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.

Данную инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.

«Заявляя, что санкции станут последствием будущего вмешательства, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее», — заявили сенаторы.

Рубио и Ван Холлен говорят, что в версии военного бюджета, которая рассматривается палатой представителей, содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс. Она включает в себя запрет американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Также поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или Конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.

При этом Рубио и Ван Холлен требуют предусмотреть за то же «вмешательство» введение дополнительных санкций против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.

США пребывают в иллюзии, что если они примут такое решение, то Россия «встанет на задние лапки и будет говорить: «Чего изволите», уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

«Все расследования показали, что никогда никакого вмешательства России в выборы не было. Также непонятно, почему они по-прежнему пытаются использовать эту заигранную пластинку, потому что никакого эффекта она не имела. Любые попытки протянуть Россию в свои внутриполитические проблемы будут пресекаться. Нас не интересует внутриполитическая борьба США. Америка не та страна, которая может позволить кому-то вмешаться, но также и мы не собираемся это делать. У Америки появилась забава. Они по-любому поводу лезут с санкционными списками. Поэтому нам нужно вообще не реагировать на такие заявления от США. Чем больше идет реакция, тем больше американцам кажется, что они нашли действенный инструмент воздействия на Россию, а это не так», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее конгрессмены Элиот Энгель и Майкл Маккаул требовали от лидера США Дональда Трампа введения новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери.