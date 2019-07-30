Зеленский освободил Короля Артура от должности

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской районной государственной администрации Луганской области. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Украины.

«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского намерен отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко. Как пояснил источник в мэрии Киева в комментарии Федеральному агентству новостей, речь идет о должности главы городской государственной администрации, которую занимает Кличко наряду с постом градоначальника украинской столицы. В мае 2019 года на рассмотрение Верховной рады был внесен законопроект, который предполагает разделение функций и полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также стало известно, что Зеленский подписал распоряжения об увольнении сразу 22 глав районных государственных администраций. Кроме того, президент Украины уволил посла Украины в США и еще 10 дипломатов.