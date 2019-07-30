Роберт Мюллер стал символом старческого слабоумия американского правосудия

У бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера заподозрили старческую деменцию, а потому его расследование о «российском следе» в победе Дональда Трампа на выборах 2016 года представляется бредом выжившего из ума старика. Об этом сообщило издание BizPac Review. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер добавил, что такими расследованиями американское правосудие само себя компрометирует.

BizPac Review опубликовал статью под заголовком «Это печально»: Джулиани и Пирро размышляют над теорией старческого слабоумия Мюллера». В ней приводится мнение адвоката Трампа Руди Джулиани о том, что экс-спецпрокурор Мюллер не должен был заниматься расследованием якобы имевшего место быть российского вмешательства в президентские выборы в США. Вместе с ведущей Fox News, судьей Джанин Пирро бывший мэр Нью-Йорка пришел к выводу, что у Мюллера развилось старческое слабоумие. На эту мысль их навело выступление Мюллера перед Конгрессом на прошлой неделе, которое показало, что он как будто сам ничего не знает о своем расследовании.

«Когда вы смотрите на него... разве разумный человек не приходит к выводу, что он не должен отвечать за что-то серьезное? Это печально», — заметил Джулиани.

О возможной старческой деменции Мюллера на прошлой неделе высказался и американский журналист Адам Милль. Он задался вопросом, проявилось ли слабоумие Мюллера недавно, или же оно было очевидно уже в 2017 году, когда бывший заместитель генпрокурора Род Розенштейн назначал его спецпрокурором для расследования пресловутого «российского следа». Милль обратил внимание на то, что экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что Мюллер выступил перед Конгрессом «именно так, как он ожидал». Эксперт не исключил, что маразматик Мюллер был поставлен вести расследование в качестве говорящей головы, а на самом деле за кампанией против Трампа стояли другие люди.

Издание BizPac Review также привело мнение консервативного радиоведущего Марка Левина, который уверен, что у Мюллера старческое слабоумие.

«Послушайте, я видел людей с начальным слабоумием — я не собираюсь издеваться над этим человеком, — сказал Левин. — Он явно не должен был там находиться. Он не должен был возглавлять это расследование. Я не выдвигаю обвинений, я не пытаюсь провоцировать, но то, что Род Розенштейн назначил этого человека главой офиса, это возмутительно, и его необходимо допросить. Все вокруг Мюллера знали, что он не способен заниматься тем, чем он занимался».

Политолог-американист Владимир Брутер в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что в американском истеблишменте много очень немолодых, мягко говоря, политиков. Взять того же Трампа или Джо Байдена.

«Говорить о том, что США правят старые маразматики, конечно, было бы неправильным. И врачи еще не диагностировали у Мюллера эту самую деменцию, поэтому здесь можно лишь строить предположения, чем сейчас активно и занимаются американцы. Но, на мой взгляд, поведение Мюллера весьма характерно для американского правосудия. Точно так же себя бы вели и другие американские прокуроры и судьи, если бы знали, что есть политический заказ, а они наняты, чтобы его исполнить», — заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

По мнению Брутера, расследуя российское вмешательство в американскую политику, Мюллер имитировал бурную деятельность, но при этом не перегибал палки, потому что боялся поссориться с Трампом.

«Мюллер наезжал на всех, на кого можно, а всех остальных оставлял за кадром. Если мы вспомним историю с политтехнологом Полом Манафортом, то его посадили за то, что он делал 20 лет назад. То есть все знали, что это за человек, и что он делал, но 20 лет американская политическая элита его терпела и поддерживала то, чем он занимался в других странах, а потом вектор сменился, и Манафорта объявили преступником. Это выглядит очень смешно, а для Манафорта — грустно. И это показывает, что представляет собой американская юстиция. То есть Мюллера не надо обвинять в деменции. Они все там такие. Мюллер сделал то, чего от него ждали, а теперь его выставляют слабоумным стариком, хотя Мюллер — это символ слабоумия американского правосудия», — отметил политолог.

Брутер напомнил, что все политические расследования в США, начиная с Уотергейта и заканчивая спецмиссией Мюллера, являются заказными.

«Мюллер два года работал, чтобы в итоге сказать, что «российского следа» в победе Трампа нет. Он ничего не нашел, но пытался заставить дать показания против Трампа людей, совершенно не имеющих отношения к теме. Если это не спецзаказ, тогда что это? Да, можно подумать, что это маразм. А с другой стороны, разве маразматик мог бы посадить Манафорта? А история с юристом Майклом Коэном, которому пообещали неприкосновенность, если он даст показания против Трампа, а после все-таки отправили в тюрьму? Это доказывает, что американская юстиция является набором сделок. «Сделка» в американской юстиции является словом легальным. Сделка с судом, сделка с прокурором — это настолько обыденно, что адвокаты уже не думают другими категориями», — сказал Владимир Брутер.

Американист добавил, что с самого начала было понятно, что расследование Мюллера не закончилось бы обвинением Трампа в сговоре с Кремлем.