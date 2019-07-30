Москва, 30 июля. Идея офиса президента Украины Владимира Зеленского создать русскоязычный телеканал вызывает лишь сочувствие, заявила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Киев намерен создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев». В офисе президента Украины добавили, что новый телеканал будет «покрывать русскоязычное население по всему миру».

«Когда президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная, находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала — это вызывает только сочувствие», — отметила Симоньян.

Симоньян предрекла провал русскоязычному каналу Зеленского. Главный редактор RT напомнила, что предыдущая киевская власть также собиралась создать Ukraine Today «в пику» RT, однако он «уже загнулся».

«Вы что-нибудь слышали об этом Юкрейн? Он уже и загнулся, кажется», — добавила Симоньян в комментарии РБК.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «безумием» идею украинских властей создать русскоязычный канал для «борьбы за умы». Захарова обратила внимание на абсурдность создания подобного телеканала. При этом в МИД РФ напомнили, что на Украине законодательно использование русского языка разрешено только в частных разговорах и при проведении религиозных обрядов.