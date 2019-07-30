Осыпавшего деньгами пассажирку боксера Ковалева сняли с рейса в Майами

Лос-Анджелес, 30 июля. Чемпион мира по боксу Сергей Ковалев 15 июля был снят с самолета, следовавшего рейсом Майами — Лос-Анджелес, за неприличное поведение. Об этом сообщает портал The Athletic.

Согласно данным ресурса, сотрудники авиационного перевозчика пошли на крайние меры из-за жалобы одной из пассажирок​​​. По словам женщины, 36-летний спортсмен схватил ее за руку, поцеловал и осыпал деньгами. Она сообщила, что чувствует себя «неловко и небезопасно», находясь рядом с Ковалевым.

Боксера сняли с рейса, но никаких других мер по отношении к нему не последовало.

Ковалев в конце августа в Челябинске проведет обязательную защиту титула против представителя Британии Энтони Ярда. На данный момент российский боксер готовится к бою за океаном.

Ранее сообщалось, что в июне прошлого года калифорнийская полиция арестовала Ковалева по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, затем боксера выпустили под залог. Потерпевшей оказалась американская топ-модель Джейми Фронтц, которая заявила, что подаст к российскому спортсмену иск на восемь миллионов долларов.