Гастроэнтеролог объяснила, чем опасна лапша быстрого приготовления

Москва, 30 июля. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала, чем опасна лапша быстрого приготовления. Несмотря на низкую стоимость продукта, лучше от него отказаться.

Лапша может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта и привести к заболеваниям почек и печени. Врач отметила, что цена лапши говорит о ее составе.

«Продукты, из которых сделана лапша, насыщены консервантами, стабилизаторами и усилителями вкуса. Они богаты углеводами. Но белков и витаминов там нет», — пояснила Дианова, ее цитирует «МедикФорум».

Лапша быстро усваивается организмом. Однако это приводит к усиленному выделению инсулина и повышению уровня глюкозы. Организм пытается превратить полученную пищу в жир.

Если в составе лапши есть эмульгатор Е322, он провоцирует развитие язвы желудка и кишечника. Ранее столичный врач дал ряд полезных рекомендаций по рациону для гипертоников.

Страдающим артериальной гипертонией следует отказаться от поваренной соли и есть побольше красных ягод и ярких фруктов и овощей.