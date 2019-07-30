Бузова пожаловалась, что не всегда успевает поесть

Москва, 30 июля. Певица Ольга Бузова испугала поклонников своим далеко не идеальным режимом питания. По словам певицы, она либо есть один раз в день, либо и вовсе остается голодной.

«Так получается, что реально ем я либо один раз в день, либо вообще нет», — написала артистка в своем Instagram.

Она добавила, что понимает, что это неправильно и «так нельзя, конечно», но сделать ничего не может.

«Завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что-либо поздний ужин, либо ничего», — пояснила телеведущая.

Как отмечает Пятый канал, в комментариях некоторые подписчики выразили обеспокоенность таким образом жизни Ольги. В частности, одна из ее подруг, Ольга Десятовская, написала, певица лукавит и пропускает завтрак даже в отпуске.

«Себя совсем не бережешь и свое здоровье», «выдохни уже», «ты так себе желудок посадишь», — обратились к ней поклонники.

Сама Бузова на эти призывы пока никак не отреагировала.

Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что певица уже выкладывала фото с обнаженным животом, и снимок тоже испугал поклонников. Некоторые даже заподозрили, что певица страдает анорексией, поэтому посоветовали ей «немедленно прекратить петь», а начать есть и спать. В противном случае, по мнению юзеров, замуж она точно не выйдет, «потому что при анорексии не до мужиков».