Москва, 30 июля. Причиной госпитализации блогера Алексея Навального в клиническую больницу Москвы №64 из спецприемника могла стать аллергия на крем для похудения. Обидные насмешки в адрес основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» заставили его прибегнуть к препаратам для борьбы с лишним весом.

В последние месяцы Навальный стал следить за своей физической формой: теперь блогер бегает многокилометровые кроссы под пристальным контролем личного тренера Елены Пшеничной.

Следить за своей физической формой Навального заставило вовсе не желание вести здоровый образ жизни, а обидные насмешки в Сети. После публикации фотографии изрядно располневшего блогера пользователи обратили внимание на признаки гинекомастии — увеличения грудных желез. В Сети фотография вызвала насмешки, пользователи даже придумали Навальному неприятное прозвище «Сисян», сообщает Nation news.

Отказавшись смириться с обидным прозвищем, Навальный решил заняться своей физической формой. Однако спортивная фигура требует много сил и времени, поэтому блогер решил ускорить процесс и использовать популярные термогеники (жиросжигатели). Форма выпуска позволяет использовать препарат локально на необходимой зоне. Это объясняет и столь быстрое преображение Навального – пользователи Сети были удивлены тем, как у блогера быстро исчезла некрасивая грудь. В спортивном сообществе подтверждают, что подобный эффект могут давать термогеники, которые используются довольно широко.

Недостатком термогеников является широкий спектр побочный действий, в том числе препараты могут вызвать приступы удушья, назальные раздражения, высыпания на коже, ухудшение зрения и прочее. Кроме того, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов может привести и к другим последствиям. Именно перечисленные признаки были зафиксированы у Навального в больнице, куда его доставили из ИВС.

При длительном использовании жиросжигатели могут вызывать зависимость как физическую, таки психологическую. Врачи настоятельно рекомендуют проконсультироваться со специалистом перед тем, как использовать термогеники. В случае с Навальным таким специалистом могла стать Пшеничная, которая и посоветовала блогеру чудо-крем.

У Навального могло появиться привыкание после использования крема в течение долгого времени. После попадания Навального в камеру ИВС за незаконный призыв к несанкционированному митингу необходимость в приеме препарата отпала, ведь жиросжигатели действуют только при физической нагрузке. Резкая смена режима прима препаратов, изменение питания и обстановки могли привести к появлению аллергической реакции с «задержками». Кроме того, возможна и «передозировка» препаратами, проявившаяся после длительного употребления и накопления активных веществ в организме. Передозировка жиросжигателей в отдельных случаях может привести даже к летальному исходу.

Врачи больницы №64, куда госпитализировали Навального, подтвердили, что у блогера появилась аллергическая реакция. Однако в оппозиционной среде сразу же заявили об «отравлении» Навального неизвестными силами. Прозападные СМИ даже увидели «связь» между Навальным и «делом Скрипалей».

Придуманный диагноз был широко использован оппозиционными активистами для нагнетания обстановки в Москве. Это объясняется тем, что организаторы незаконных митингов в Москве оказались «обезглавлены» после того, как всех «лидеров» оппозиции арестовали за незаконные призывы к несанкционированным акциям. Для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание, так называемая оппозиция придумала историю с «отравлением» Навального.