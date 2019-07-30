Порошенко заявил, что не собирается «прятаться и краснеть»

Киев, 30 июля. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже если его оставят без депутатской неприкосновенности, он не станет «прятаться». По словам пятого главы страны, ему «не за что краснеть».

Порошенко заявил, что нет абсолютно никаких историй и фактов, за которые он переживает.

«Если это будет политическое правосудие, я еще в 2014 году на фронте перестал бояться. На самом деле мой оппонент не Зеленский. Мой оппонент — Путин», — заявил экс-президент Украины в интервью «Украинской правде».

Напомним, ранее экс- заместитель главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление, в котором обвинил Порошенко в отмывании денег и неуплате налогов при продаже предприятия «Кузница на рыбальском». По словам адвоката, Порошенко легализовал 300 миллионов американских долларов доходов через офшорные фирмы, заключив фейковую сделку за счет якобы украденных у Вооруженных сил Украины (ВСУ) средств. На сегодняшний день Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных чиновников.

Тем временем Порошенко отправился со своей семьей в путешествие по миру. При этом экс-президент и его родные улетели в разные даты и разными бортами.