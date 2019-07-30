Сенатор оценил проблемы регулирования «значимых сайтов» в России

Законопроект, который предлагает ограничить иностранное владение «значимыми сайтами», коррелирует с ранее определенной для зарегистрированных СМИ максимальной долей иностранного участия, сказал председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Ранее законом для зарегистрированных СМИ была определена максимальная доля иностранного участия в уставном капитале на уровне 20% голосующих акций. Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако, необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», — передаёт слова Левина пресс-служба комитета.

Он подчеркнул, что разработка новых норм «не должна ущемлять конституционные права граждан или ставить препоны развитию высокотехнологичного бизнеса, но обязательно должна сопровождаться обсуждением с участием представителей отрасли и общественных объединений».

В Госдуме считают, что владение иностранными держателями сайтов, которые являются важными для цифровой инфраструктуры страны, в российском виртуальном пространстве должно быть ограничено аналогично тому, как сейчас ограничено иностранное владение российскими СМИ.Речь идет не только о сайтах, но и приложениях, сервисах и т.п.

Поводом для таких действий стало желание защитить персональные данные российских пользователей. Кроме того, необходимо избавить российский интернет от влияния Запада. Эксперты считают, что под председательством Вячеслава Володина в Государственной думе рассматриваются поправки, которые направлены на улучшение и развитие отечественного Интернета.

Между сайтом, который посещают миллионы человек, и малотиражной районной газетой, которую читают 800 человек, разницы нет, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Андрей Климов.

«С точки зрения влияния на общество, подобные сайты могут оказать гораздо большее воздействие, и поэтому их регулирование должно учитывать это обстоятельство. А дальше нужно говорить о деталях. Ведь есть разные сайты. Есть сайты, которые продают корейские автомобили. Такие сайты очень посещаемы. Владеет им корейская фирма, которая производит или продает автомобили. В данном случае проблем не возникает», — заявил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако существуют сайты, которые занимаются работой в общественно-политической сфере, поясняет Климов.

«Работают они в нашем Рунете, и тут возникают вопросы. Если пойти от обратного, то именно это вменяется в вину российской стороне, когда американцы говорят о нашем вмешательстве в их выборы. Есть англоязычные сайты, которые читают американцы. Эти сайты, с точки зрения обвиняющих людей, могли бы повлиять на их выборы. То есть в США такие вопросы ставят. Более того, они считают, что такие сайты вмешиваются в дела суверенного государства. Поэтому проблема есть, и решать ее нужно. Весь вопрос в формулировках, которые будут приемлемы для нас», — сообщил сенатор.

Данная инициатива не предполагает нанесения экономического ущерба кому-либо в России, добавляет сенатор.

«Поисковики, подобные Google, часто вызываются в США и дают показания Конгрессе. И законодательство целого ряда государств, в том числе и европейских, регламентирует деятельность сайтов. Поэтому сейчас во всем мире идет работа по законодательному закреплению любой деятельности, которая проводится в виртуальной сфере, и этот процесс не остановить. Поэтому речь не идет о том, чтобы кого-то ущемить. Необходимо отрегулировать сферу, которая достаточно новая. Я также думаю, что нужно перейти к профессиональному обсуждению, а не истерить в публичной сфере», — пояснил Климов.

26 июля депутат Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, согласно которому в России возможны ограничения в иностранном владении важными для цифровой инфраструктуры страны сайтами аналогично тому, как сейчас ограничено иностранное владение российскими СМИ.

В Mail.Ru Group ранее раскритиковали предложенные изменения.

«Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Государственной Думой в текущей редакции. Mail.ru Group планирует принять участие в обсуждении, и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий», — отметили в пресс-службе компании.

В то же время представитель интернет-компании отметил, что действующая схема владения Mail.Ru Group позволяет не вносить никаких изменений во владение группой.

Однако этот закон не направлен против компаний Яндекс и Мейл.ру. В его задачи входит поддержка и развитие российских IT компаний. С 2014 года в России существуют аналогичные ограничения на владение работающими в России СМИ. Иностранное физическое или юридическое лицо не может владеть более, чем 20% капиталов компании, являющейся учредителем российского средства массовой информации.