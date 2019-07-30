Стало известно о подорожании автомобилей Renault в России

Москва, 30 июля. Стоимость автомобилей, выпускаемых под французским брендом Renault, может повыситься в России с 1 августа. О подорожании сообщили СМИ.

Рекомендованные розничные цены на все модели Renault в российских автосалонах в ближайшие дни могут вырасти на 1—2%. Как рассказали газете «Ведомости» менеджеры трех дилерских компаний французской марки, руководство уже сообщило им о повышении стоимости, но точный прайс-лист на данный момент не известен.

Предполагается, что Renault Logan, стоимость которого сейчас начинается с 569 тысяч рублей, подорожает на восемь тысяч. А цена новинки компании купе-кроссовера Arkana, который сейчас можно приобрести за 999 тысяч рублей, повысится примерно на 16 — 25 тысяч. Официального комментария по поводу роста стоимости своих автомобилей компания Renault пока не дала.

Отметим, что в 2019 году в России уже дорожали некоторые автомобили, выпускаемые под французским брендом. Первое повышение цен произошло в январе, когда ставка НДС увеличилась с 18% до 20%. В марте текущего года Renault выпустила на рынок обновленные автомобили Duster, базовое оборудование которых было значительно улучшено. В связи с этим модель подорожала на 1,5%. Кроме того, в мае 2019 года на 0,5% выросли цены на другие автомобили Renault, сообщает «АиФ».

Представители дилеров отмечают, что очередной рост стоимости автомобилей французского бренда может быть связан с инфляцией. Что касается модели Arkana, недавно вышедшей на рынок, то подорожание обусловлено заниженной стоимостью автомобиля на старте продаж. Как пояснил начальник отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун, теперь Renault будет постепенно приближать цену своего купе-кроссовера к рыночной.

Ранее сообщалось, что Renault Arkana возглавил топ-5 кроссоверов в России в 2019 году. Модель стала наиболее ожидаемой новинкой текущего года и первой машиной Renault, которую собрали специально для российского рынка.