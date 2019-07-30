Кишинев, 30 июля. Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

На сайте ведомства говорится, что МВД Молдавии объявило в международный розыск мужа Жасмин. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел. Уголовное дело было возбуждено по факту незаконного выезда Шора из страны. По одной из версий, он мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

В 2017 году муж певицы Жасмин получил 7,5 года тюрьмы за хищение денежных средств. Бизнесмен обвиняется в причастности к краже денежных средств из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов. Шор был председателем Совета директоров Bаncа de Economii и одним из основных акционеров этого банка, а также двух других, Banca Sociala и Unibank.

По данным следствия, в 2014 году из трех молдавских банков за рубеж незаконно было выведено около одного миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии. В марте 2017 года Центробанк России сообщил о пресечении использования схемы по выводу денежных средств из России через молдавские банки в 2014 году.

Российская певица Сара Шор, больше известная как Жасмин, подала заявку на получение гражданства Молдавии через инвестиции. Об этом рассказал ее супруг, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор на своей странице в Facebook.

По словам руководителя, его супруга захотела быть гражданской Республики Молдова. Он уточнил, что артистка имеет на это «и моральное, и юридическое право», так как является женой гражданина Молдовы.

Как передает телеканал Jurnal TV, Шор подчеркнул, что Жасмин — «самостоятельный и обеспеченный человек», и, если она пожелает инвестировать средства в развитие государства, «сможет это сделать вне зависимости от того, получит она молдавское гражданство или нет».

Ранее сообщалось, что младшая сестра певицы Жанны Фриске, ушедшей из жизни в 2015 году, Наталья разводится со своим супругом, сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. По словам Фриске, причиной расставания пары стали постоянные скандалы.