Киев, 30 июля. Шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает опасность, поскольку в День независимости страны его могут свергнуть военные. Таким мнением в эфире телеканала ZIK поделился украинский композитор и шоумен Владимир Быстряков.

Он считает, что Зеленскому в кресле президента на сегодняшний день вовсе не до шуток. По его словам, его действия идут вразрез с надеждами граждан.

«Если 73% голосуют за перемены, значит, эти перемены нужно проводить», — отметил композитор.

Беспокойство эксперта вызывает 24 августа, когда в стране празднуют День независимости.

«Потому что перед сдачей полномочий Петр Алексеевич наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело», — заявил Быстряков.

По его мнению, на Украине может начаться волна насилия, поскольку оставшиеся за бортом политической жизни военные «просто так не отдадут свои кресла».

Напомним, в середине июля сообщалось, что Украина отметит 28-ю годовщину независимости возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без проведения военного парада. Об этом говорилось в указе главы государства Владимира Зеленского о праздновании Дня независимости.

В документе перечислены праздничные мероприятия, которые президент поручил подготовить кабинету министров страны. Так, необходимо подготовить проведение торжественных мероприятий с участием представителей органов государственной власти.

Ранее Зеленский заявил, что в текущем году в Киеве не будет военного парада по случаю Дня независимости. По его словам, военный парад — бесполезное мероприятие, которое дорого обходится украинской казне.