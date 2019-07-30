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Трамп, Мадуро, Роухани и Зеленский выступят с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке

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Трамп, Мадуро, Роухани и Зеленский выступят с трибуны ГА ООН в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 30 июля. Президент США Дональд Трамп, лидер Ирана Хасан Роухани, законный президент Венесуэлы Николас Мадуро и новый глава Украины Владимир Зеленский готовятся выступить на Генеральной Ассамблее ООН.

Общеполитические прения высокого уровня с участием лидеров 114 стран и свыше 80 глав правительств и министров иностранных дел пройдут в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Российскую делегацию, по данным ТАСС, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Планируется, что он поднимется на трибуну ГА ООН 28 сентября.

По инициативе генсека ООН Антонио Гуттериша накануне дебатов, 23 сентября, в ООН состоится саммит по проблеме изменения климата. Главной целью мероприятия станет поддержка усилий по осуществлению Парижского соглашения.

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