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Сирийский ЗАГС помогает жителям Восточной Гуты восстановить потерянные документы

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Сирийский ЗАГС помогает жителям Восточной Гуты восстановить потерянные документы

Дамаск, 31 июля. Секретариат ЗАГСа в сирийском городе Дума, расположенном в окрестностях Дамаска, продолжает предоставлять услуги жителям Восточной Гуты. Практически ежедневно в ЗАГС приходят десятки людей, чтобы получить новые документы о браке, разводе или удостоверения личности. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад издал законодательный указ, освобождающий сирийских граждан, опоздавших с регистрацией дел о гражданском статусе или получающих личные или семейные удостоверения личности, от сборов и штрафов, если причиной задержки стали действия террористических организаций в их родном регионе или если они были вынуждены уйти из родных деревень после атаки боевиков. 

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Жители Восточной Гуты извлекли большую выгоду из этого указа. В первую очередь он привел к тому, что секретариат ЗАГСа получил разрешение на получение специальных личных и семейных карточек для людей, которые находятся в браке.

Террористический контроль над Восточной Гутой помешал большинству местных жителей регистрировать новые рождения или смерти в течение семи лет. 

Сирийское министерство внутренних дел вернуло в секретариат записи актов гражданского состояния с ноября 2018 года, когда первый правительственный департамент вернулся в Думу после ее освобождения.

Ранее сообщалось, что премьер Сирии занимается восстановлением фармацевтической промышленности в Восточной Гуте. На прошлой неделе премьер-министр Сирии Имад Хамис посетил штаб-квартиру Арабской медицинской компании вместе с министром здравоохранения Низаром Язджи Тамико и ознакомился с ее отделами. Он также выслушал рассказы местных о ходе работы и все предложения по развитию производства.

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