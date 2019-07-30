«Независимого кандидата» Яшина уличили в работе на силовиков

Москва, 30 июля. Муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина уличили в работе на силовые структуры. Политик, как минимум, на протяжении года информировал правоохранительные органы обо всех планах оппозиции и отрабатывал провокации, передает «Русская планета».

Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» со ссылкой на инсайд из силовых структур опубликовал документы, согласно которым Яшин попал в разработку в марте 2018 года. После этого он начал предоставлять информацию своему куратору в органах.

В документе от 25 июля говорится, что некий агент «Сигнал» сообщил значимые детали о незаконной акции, планируемой оппозицией на 27 июля. Там же указано, что ему стали поступать телефонные звонки с угрозами. В связи с ними и «с целью легендирования агента» в рапорте также содержится ходатайство об «административном аресте» Яшина.

При этом, как отмечает издание, 27 июля Илья Яшин наиболее активно призывал сторонников на Трубную площадь после прохода по Тверской, и именно там сотрудники ОМОН задержали провокаторов. Сам мундеп до Трубной не доехал, так как его задержали. После этого сообщалось, что Яшин арестован на 10 суток. По итогам незаконной акции на различный срок были арестованы и другие организаторы митинга, за исключением юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь, так как у нее есть малолетняя дочь.

Оппозиция заявила, что ее новая акция состоится 3 августа. Власти Москвы согласовали проведение этого митинга. Однако, как пишет издание, если кто-то из команды блогера Алексея Навального решится устроить провокацию, «ценный кадр силовиков» Илья Яшин не пострадает — он будет находиться «под арестом».

Напомним, не допущенные к выборам депутатов Мосгордумы выдвиженцы организовали незаконную акцию в Москве 27 июля. Стало известно, что организаторы сборища привлекли к этому «митингу» провокаторов из разных регионов. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к свержению власти. Акция длилась несколько часов. Провокаторы стали нападать на полицию: оппозиция бросала в сотрудников правоохранительных органов куски асфальта, бутылки, нападала с перцовыми баллонами. Также сообщалось, что избили полицейского. Особо агрессивные участники незаконной акции были задержаны. Митингом на Тверской протеже Навального пытались оказать давление на избирательные комиссии.